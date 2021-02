Katzenauge gegen Geißen-Clan

In einem eMail an die Redaktion hatte er angekündigt: „Ich hab jetzt mein erstes Comic-Heft fertig“. Einzelne Strips hatte er schon vor mehr als zwei Jahren in der Kinderstadt im Wiener Rathaus gezeichnet. An fünf von sechs Tagen zierte einer seiner Fortsetzungs-Abenteuer-Streifen „Ninja in Bedrängnis“ die Tageszeitung, die Kinder bei Rein-ins-Rathaus mit Unterstützung des KiKu alljährlich produzieren.

Willst du den ganzen Comic lesen/sehen?

Wenn mindestens 30 Leute hier bestellen, wird nachgedruckt: aws@chello.at