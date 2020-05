Junge Modeschöpfer_innen

Im Vorraum zur Ovalhalle sitzen und stehen rund um mehrere zusammen geschobene Tische Kids und schneiden aus Stoff Kleidungsstücke. Ben hat aus einem Stück eine Art großes Auge rausgeschnitten und klebt Glitzersteinchen rundherum und noch sonst wo auf den Stoff. Durch das Loch, so erklärt er dem Online-Kinder-KURIER, wird er den Kopf durchstecken - und fertig ist sein Umhang. Gleich daneben macht sich Debbie aus einem schmalen Tüll-Streifen mit Hilfe ebenfalls glitzernder Kunststoff-Steine einen schönen Gürtel.

Sie und die anderen nehmen teil am Workshop "Little Brains" im Rahmen der Modekunst-Ausstellung "Get in the Haze" im Quartier 21 des Wiener MuseumsQuartiers.



