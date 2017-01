Superman und Supergirl fliegen durch die unendlichen Weiten des Alls – auf der Flucht vor Krieg auf dem Planeten Krypton, landen in einem Maisfeld auf der Erde und ... begegnen einander irgendwann Jahre später in Menschengestalt in einer Disco. Karim macht Karin an. Oder doch nicht. Die nächste Stunde pendelt zwischen Annäherung und Abstoßung hin und her.

Klischee-Schleudern

Foto: Theater Jugendstil Und immer wieder spielen Vorurteile eine Rolle – ausgehend von Äußerlichkeiten: du Westlerin, du Moslem... Klischees über Klischees werden – immer wieder auch fast kabarettistisch, jedenfalls aber mit einer saftigen Portion Humor – auf den Kopf der/des anderen geschleudert, schwirren durch den Raum, mit ihnen wird gespielt, an ihrer Spirale gedreht – Nazi vs. Djihad. Ablehnung, Isolation, Gefahr in Extremismus abzugleiten, samt einschlägiger, martialisch wirkender Szene, die durch ihre mehrfache Wiederholung als Satire gebrochen wird – und dann waren alles doch „nur“ Gedankenspiele.

Spannend

Foto: Theater Jugendstil Allzu viel aus dem Stück sei nach einem Probenbesuch nicht verraten, um die Spannung nicht zu zerstören. Nur so viel: drei – die meiste Zeit nur zwei - sehr junge Schauspieler_innen verhandeln auf der Bühne ein sehr ernstes Thema in einer Art und Weise, die nah an der Lebensrealität gebaut ist, mit einer gehörigen Portion Humor und nicht dem geringsten Anflug von erhobenem Zeigefinger auch die nötige Distanz herstellt, um sich auf das Stück und die Problematik einzulassen ohne es auch nur ansatzweise zu verblödeln. Zum Schauspiel gesellen sich Einspielungen von Videos und dröhnender Musik.