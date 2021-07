Coole Apps aus Junger Hand

Thomas Jirout

Jonas Keisel

Wolfgang Rumpler

Ein unkompliziert und leicht zu führendes Reisetagebuch – in Text, Fotos und Landkarten – in Form einer App dachten sichundvon der HTL Rennweg aus und nannten es Traveller’s Path. Mit dieser App können Reisende ihre Fotos, Notizen Karten, Eintrittstickets und was sonst noch immer sehr leicht teilen. Jede und jeder Mitreisende kann Einträge gestalten, sie landen auf der gemeinsamen Karte. Und sollten die Reisenden Lust haben, Daheimgebliebene zuschauen zu lassen, auch kein Problem.

Gut, so manches ließe sich auch über Facebook oder andere soziale Netzwerke auch bewerkstelligen, „aber unsere App hat den Vorteil, dass nicht alles verstreut eingetragen ist und online geht. Vor allem aber haben wir den technischen Aufwand für alle Beteiligten sehr minimiert und die App auch so programmiert, dass die Seiten schnell und problemlos laden, was besonders für manche Reisegegenden mit geringer Netzabdeckung nicht ganz unwichtig ist.“

Die eigene Reisekassa wurde mit 1500 Euro für Platz 2 aufgefettet.