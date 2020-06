Im Wörtersee fischen...

Elisabeth Pils, Leiterin des Linzer „Kindergartens der Zukunft" legte bei der Präsentation der neuen Kooperation mit dem Integrations-Staatssekretariat aber Wert darauf, dass keineswegs alles auf den Computer fokussiert würde. „Er ist einfach Teil unseres pädagogischen Gesamtkonzepts, nicht mehr aber auch nicht weniger Wert als spiel, Bewegung und Sport im Freien, malen mit Pinsel und Farbe oder Kekse mit Teig backen – erst dann macht das spiel mit Keksen auch am Computer Sinn. Und manche der Spiele, etwa das Mäusetheater wurden von Kindern kreativ als echtes Rollenspiel weiter geführt."

Manfred Pils von der JKU verwies darauf, dass sowohl Kinder mit anderen Erstsprachen als auch sehr deutschsprachlich begabte Kinder von diesen vielfältigen Spielen auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen profitieren, nicht zuletzt, „weil hier nie Fehler gezählt werden, sondern konstruktive Hilfe angeboten wird und sich ein Kind ein Wort auch 1000 Mal vorsagen lassen kann – etwas wozu weder Zeit noch Nerven einer Pädagogin reichen."

Das 2005 von der TU Berlin entwickelte Programm wird demnächst auch von der CD unabhängig via Cloud und jeden Browser gespielt werden können. Das Kompetenzzentrum in Linz hat bisher 200 KindergartenpädagogInnen ausgebildet, die ihrerseits ihr Wissen an KollegInnen weitergaben.