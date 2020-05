Ihre Leidenschaft heißt tanzen

In einem zentralen Tanzsaal proben kleinere Gruppen ihre Choreografien, an der Seite proben die ersten ihre Kostüme an. Gleich ums Eck in einem kleineres Studio trifft der KiKu Patrycja Kowalska (11) und Johanna Oehner (10). Die beiden Mädels turnen zwischendurch einfach so zum Ausgleich an der Ballettstange. In einer anderen Ecke dieses kleinen Studios sitzt die 12-jährige Kristina Macura auf dem Boden. Vor sich das Bio-Heft. „Wir haben morgen Test. Und auch wenn ich das Tanzen voll cool finde, kommt die Schule bei mir an erster Stelle.“ Beim X-Mas-Musical ist sie zum zweiten Mal dabei. „Angefangen zu tanzen hab ich ungefähr mit 6, weil’s mir großen Spaß gemacht hat. Jetzt komme ich außer Mittwoch und Freitag jeden Tag her. Manchmal ist das schon stressig. Aber ich hab oft meine Schulsachen dabei, das eine oder andere kleinere Studio ist immer frei. Viele lernen hier oder machen ihre Hausübungen hier hilft man sich auch oft gegenseitig.“