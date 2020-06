Hip-Hop, Mozart, Minecraft und Spaghetti

Tipps, wie du Musik mit dem Computer aufnehmen und schneiden kannst, schrieben Abdullah, Mehmet und Ibrahim. Das hatten sie selber hier bei Internet Für Alle, einem offenen Computeer-Werkstatt-Campus (von A1) in der Wiener Engerthstraße gelernt. Neben Workshops für Schulklassen und offenem Betrieb nachmittags werden hin und wieder auch spezielle Werkstätten angeboten. Mitte März stand Zeitung machen auf dem Programm. In zwei Workshop-Tagen suchten die Neo-Jungredakteur_innen Themen, die sie interessierten, von denen sie aber auch ausgingen, dass sie bei möglichen Leser_innen auf Gegenliebe stoßen. Die Palette ist breit. Irem Elif Turan verfasste einen langen Beitrag über das beliebte Online-Game " Minecraft". Maryam, Xin und Tania beschrieben ihre liebste Beschäftigung am PC, da Spiel mit dem verrückten Haarschnitt (crazy real haircuts).