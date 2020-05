Hinterlass mir was!

Irgendwann seien in der Diskussion, worum sich das Stück genau drehen solle, die Zeitungsmeldungen über Florian P. Aufgetaucht. Darüber sei lange diskutiert worden, ob da dann sofort eine Schuldzuweisung passiere, ob es nicht zu heftig wäre... erzählen die Jugendlichen dem Online-Kinder-KURIER. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung dafür gefallen war, war auch klar, es würde eine szenische Lesung. Das könnten wir nicht spielen, meinte die Runde. Der gemeinsame Schreibprozess fand über weite Strecken zweigeteilt statt. Es war unheimlich schwierig, gemeinsame Termine unserer beiden Schulen zu finden. So schrieben die fünf Straßergassen-Jugendlichen meist zu einem anderen Termin als die vier Kolleg_innen aus dem AKG. Doch der Austausch erfolgte reibungslos, weiterarbeiten an den Texten der Szenen... Bei gemeinsamen Treffen konnte es schon vorkommen, dass über einen einzelnen Satz bis zu einer halben Stunde diskutiert wurde, hatte zuvor schon einleitend auf der Bühne Schreibwerkstätten-Leiter Jungwirth berichtet. Und es hat sich ausgezahlt. Jeder Dialog, jeder Satz sitzt. Trifft.



In die gelesenen, nur hin und wieder dezent angespielten Szenen (etwa bei sanften Gitarren-Sequenzen), bauen die acht so etwas wie Regieanweisungen ein, die ein wenig Einblick in den Entstehungsprozess des Stücks geben. Genial der "Trick", die Rollen zu wechseln. Das verstärkt den Ansatz, hier wird nicht eine einmalige Geschichte nur leicht verfremdet, sondern die Struktur einer Gewalttat versucht herauszuarbeiten.

Berührend. Und ärgerlich machend auf ein System, in dem ein junges Leben derart wenig zählen kann.