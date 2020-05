Hilfe für ehemalige Kindersoldatinnen

Im 30 Jahre dauernden Bürgerkrieg in Sri Lanka wurden unzählige Mädchen von der Armee der „Liberation Tigers of Tamil Eelam“ verschleppt und als Soldatinnen zwangsrekrutiert. Ihre Eltern wurden im Krieg getötet oder sind nicht mehr zu finden. Besonders hart traf es die vielen Mädchen, die zu all dem Leid, sowohl während ihrer Gefangenschaft bei den Rebellen als auch nach ihrer Befreiung zum Kriegsende hin, Opfer sexueller Gewalt wurden.

Die Projektpartnerinnen von „Jugend Eine Welt“, die Don-Bosco-Schwestern in Vavuniya helfen ehemaligen Kindersoldatinnen auf dem Weg zurück in ein normales Leben.