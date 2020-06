Herz-OP: Jugendliche checkten Live-Übertragung

Zuvor hatte er im Krankenhaus Hietzing einer 74-jähringen Frau drei Bypasse eingesetzt und die Aortenklappe durch eine biologische Klappe ersetzt – am Abend der Langen Nacht der Forschung. Die Operation wurde in einen rund einen 250 Meter entfernten Raum übertragen. Und eben dafür hatten wie schon bei früheren solchen Gelegenheiten Schülerinnen und Schüler des BRG 18 Schopenhauerstraße ( Wien ) gesorgt, stundenlang zuvor kilometerlang Kabel verlegt, Kameras postiert, Mikrophone adjustiert. Während der Operation steuerten sie fünf Kameras und zahlreiche Mikrophone nach den Wünschen der Ärzte. „Bitte zeigen Sie jetzt das Bild der Kopfkamera!“ oder „Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, dann können wir den Zuschauern den vorbereiteten Kurzfilm zeigen!“

Ein Arzt vor der Leinwand sowie der federführende Chirurg im Operationssaal kommentierten praktisch jeden Handgriff, so dass das Publikum stets wusste, was warum passiert – samt auftretender Komplikation. So konnte wegen einer unerwarteten Verkalkungen in den Herzkranzgefäßen ein Bypass nicht an der gewünschten Stelle angenäht werden. Trotz Kameras und Live-Übertragung blieb das operierende Team cool. Fürs Publkum war’s aber zusätzlich spannend.