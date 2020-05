Gute Beispiele vor den Vorhang holen

Nach der Fairness-Preisverleihung hatten Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, sich in den Hofstallungen künstlerisch und kreativ in einem Workshop unter dem Motto "Kunst ist überall" mit dem MUseum MOderner Kunst in einer experimentellen Farbmaterialschlacht austoben zu können, bei der auch Töne, Klänge und Musik ins Spiel kamen. "Mir ist wichtig, dass unsere Kinder und Jugendlichen möglichst früh mit Kunst in Berührung kommen und unsere Museen kennen lernen. Mit dem Freien Eintritt unter 19 Jahren in die Bundesmuseen und den qualitativ hochwertigen Vermittlungsprogrammen für verschiedene Schultypen und Schulstufen können wir hier Anreize setzen und Zugangsbarrieren abbauen", begründete Claudie Schmied diesen lustvollen Programmpunkt. Neben Pinsel konnten die Kids Bürsten, Rollen und alles mögliche als Mal-Utensilien verwenden, freuten sich, nicht so brav zeichnen zu müssen, wie oftmals in der Schule. Auch klecksen, Farb spritzen und aus wüst grundierten langen Papierrollen mit langen Stilen Muster und Bilder rauskratzen zu dürfen, stand auf dem Programm.