Foto: Jyotsna Pippal - www.gruenjuwelen.at „Ihr könnt nicht immer das Gleiche essen. Nur wenn ihr euch gesund und ausgewogen ernährt, könnt ihr auch den großen Schatz finden...“, sagt Mama Klein zu ihren Kindern Valerie und Valentin auf der ersten Seite des Heftes „Das Geheimnis der Grünjuwelen“. Ein wenig zu sehr zeigefingerhaft will das 16-seitige bunte Heft mit einigen Rätseln und Ausmalbildern Kinder von der Wichtigkeit gesunder Ernährung verklickern – du bist, was du isst! heißt es in dem 16-seitigen Heft "Die Grünjuwelen" (Infos siehe unten).

"Schlaues" Essen?

Foto: www.karlgrabherr.at, Copyright Hanreich Verlag Nicht zum Rätseln, Basteln und Spielen, dafür als anschauliche Anleitung zum Kochen, Rühren, Streichen... eignet sich das mehr als 170 Seiten starke Buch "Coole Rezepte" für zwischendurch". Manches geht geschwind und leicht, anderes ist durchaus komplizierter. Der Verlag hat dem KiKu drei Rezepte aus dem Buch zur Verfügung gestellt, die wir hier – weiter unten – veröffentlichen.

Im ersten Teil dieses Buches sind auch einige schlaue Infos abgedruckt, etwa über „Brainfood – Nahrung fürs Gehirn!“: Unser Gehirn macht nur 2 % unseres Körpergewichts aus, aber es benötigt 20 % der gesamten über die Nahrung aufgenommenen Energie. Da es nicht die Möglichkeit besitzt, Energie zu speichern, ist es auf eine gleichmäßige Nahrungszufuhr angewiesen. Durch richtige Ernährung ist es zwar nicht möglich sich „intelligent zu essen“, aber die gegebenen Möglichkeiten voll auszuschöpfen. So werden die Konzentration, die Leistungsfähigkeit und die Merkfähigkeit optimiert.... Während es für den Körper gleichgültig ist, wie oft und wann bei gleicher Menge gegessen wird, ist es für die Gehirnfunktion von großer Bedeutung, mehrmals täglich versorgt zu werden. Zum Frühstück empfiehlt sich eine kohlenhydratreiche Mahlzeit mit Getreide und Brot. Die Zwischenmahlzeit am Vormittag treibt die Leistungsfähigkeit an die Spitze...“