Gestrig über morgen

Unsere Klassenzimmer würden kaum anders aussehen als vor 50 Jahren, kritisierte der Auftaktreferent der Tagung "Kinder + digitale Medien". Dies wäre nur ein Symptom dafür, wie reform- und reparaturbedürftig das heimische Schulsystem sei (https://futurezone.at/digitallife/2594-lehrer-stehen-unter-enormen-druck.php) Und dann begann er unter anderem zu schwärmen, wie super voll-elektronisch ausgestattet die Klassenzimmer in Singapur seien. Dort gäb's Tafel und Kreide nur in einer Klasse - im Schulmuseum. Schade, dass die Tagungsteilnehmer_innen sich davon kein Bild machen konnten. Denn ganz undigital verzichtete der Referent darauf, auch nur irgendwas an die leinwand zu beamen. Auch diverse salopp verbal hingeworfene Homepages dürfen sich die interessierten Zuhörer_innen er"googeln", nachdem keine einzige url genannt wurde. Alternativ hatten sie die Chance, sich in einer Liste einzutragen, um den Newsletter zu bestellen.

Die ganze Tagung (sehr verdienstvoll, dass es nach sechs Jahren wieder zu solch einer gekommen war), bei der viel Richtiges und Wichtiges rund um die Veränderungen des Lernens durch Einsatz neuer Medien gesagt wurde, spielte sich ziemlich undigital, recht alt und sehr gestrig ab - Podiums"diskussionen" mit mehr als einem halben Dutzend Teilnehmer_innen für die eine dreiviertel Stunde Zeit eingeplant war - was von klarerweise null Minuten fürs Publikum bedeutete und selbst auf dem Podium im Schnitt grade mal zwei Statements pro Beteiligter/m erlaubte.