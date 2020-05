Gelb + blau = rot - gibt's das?

Das war aber erst der Anfang. aufblasbarer Hörsaal und die Experimentier-Stationen touren nun durch weitere Wiener Parks - immer auch in zusammenarbeit mit örtlichen Initiativen, Parkbetreuungen usw...



Donnerstag, 18. August

1220. Bezirk, ACTiN Park

Bei Schlechtwetter: JZ Hirschstetten, Pirquetgasse 7, 1220 Wien

16:30 - 19:30 Uhr

in Zusammenarbeit mit dem JZ Hirschstetten

Vorlesung:"Die Forschungsjause - wir beißen in die Menschheitsgeschichte"

Mag. Cyril Dworsky



Freitag, 19. August

1160, Richard Wagner Park

Bei Schlechtwetter: Lokal der Parkbetreuung, Gaullachergasse 41, 1160 Wien

16:00 - 19:00 Uhr

in Zusammenarbeit mit den Wiener Kinderfreunden

Vorlesung: "Vom Spaghettiessen, Fußballspielen und Glücklichsein. Einblick in die Gesundheitsförderung"

Dr. Eva Mitterbauer



Montag, 22. August

1090, Lichtentalerpark

Bei Schlechtwetter: Juvivo 09, Rossauer Lände/Schulz-Straßnitzki-Gasse 15/2, 1090 Wien

16:00 - 19:00 Uhr

in Zusammenarbeit mit Juvivo 09

Vorlesung: "Rechnen einmal anders"

Paul Wedrich



Mittwoch, 24. August

1170, Lorenz Bayer Park

Bei Schlechtwetter: Bezirksvorstehung Hernals, Elterleinplatz 14, 1170 Wien

15:30 - 18:30 Uhr

in Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der Spielkultur

Vorlesung: "Was uns Gesteine erzählen"

Mag.a Monika Müller



Donnerstag, 25. August

1020, Max- Winter-Park

Bei Schlechtwetter: Bassena Stuwerviertel, Wolfgang Schmälzl Gasse 12/2, 1020 Wien

15:00 - 18:00 Uhr

in Zusammenarbeit mit Bassena Stuwerviertel

Vorlesung: "Feuer und Eis"

Mag. Siegfried Fürtauer und Thomas Reichmann



Freitag, 26. August

1100, Wiese beim Siedlungstreff Leberberg

Bei Schlechtwetter: JZ Si:ju, Pantucekgasse 13, 1110 Wien

15:30 - 18:30 Uhr

in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum Leberberg

Vorlesung: "Warum helfen wir uns gegenseitig?"

Dr. Martin Fieder



Dienstag, 30. August

1200, Allerheiligenplatz

Bei Schlechtwetter: GB*20, Allerheiligenplatz 11, 1200 Wien

16:00-19:00 Uhr

in Zusammenarbeit mit der GB*20 und den Kinderfreunden Brigittenau

Vorlesung: "Warum helfen wir uns gegenseitig?"

Dr. Martin Fieder



Mittwoch, 31. August

1210, MIHO-Wiese, Mitterhofergasse 2

Bei Schlechtwetter: 21. Bezirk, Jugendtreff MIHO, Mitterhofergasse 2, 1210 Wien

15:00 - 18:00 Uhr

in Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff MIHO

Vorlesung: "Von Onkeln, Tanten und anderen Verwandten"

Mag.a Elisabeth Anderl



Freitag, 9. September

1190, Kindergruppe des Kinderbüros in Heiligenstadt, Heiligenstädter Straße 11-25, Innenhof

Bei Schlechtwetter: Heiligenstädter Straße 11-25/4/1 und 3

15:00 - 18:00 Uhr