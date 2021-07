Geballte junge Theater-Power

Jennifer Demirova 3a ( Schauspiel)

Also in der ganzen Theaterproben war es so richtig anstrengend, aber trotzdem hatte ich riesengroßen Spaß. Und ich werde alle sehr vermissen, weil die sind für mich wie eine kleine Familie geworden. Jeder hat sein bestes gegeben, na ja in der Probe war jeder Mal aggressiv oder angefressen, aber wir haben was draus gelernt.



Kati Djordjevic 2b (Tanz)

In meiner Rolle fühle ich mich toll. Ich hab auch viel gelernt, zum Beispiel ich singe sehr gerne und jetzt fühle ich mich viel lockerer. Danke für alles!!

Idil Dogan 2a (Tanz)

Ich bin froh, dass ich hier bin. Es gab Zeiten, da war mir bisschen langweilig, aber mit der Zeit hat es mir Spaß gemacht. Ich hoffe dass es nächstes Jahr wieder stattfindet.



Alma Durakovic 2a ( Schauspiel)

In meiner Rolle gefällt mir, dass ich bei den Stärkeren bin. Und es gefällt mir alles was wir proben. Auch die Choreografie gefällt mir sehr gut.



Clementina Farkas 2a (Tanz)

Ich und die Tanzgruppe haben sehr viel geprobt. Wir haben viel Respekt gelernt, und wir haben alle unsere Höhen und Tiefen gehabt, aber trotz allem hatten wir viel Spaß.