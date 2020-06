Freche Fledermaus

Ob Eisenstein ( Samuel Simon), der für sich in Anspruch nimmt, als Mann einfach betrügen zu müssen und seine Freundin für gleichartiges Vorgehen "Schlampe" schimpft, ob sie, Rosalinde ( Sophie-Christine Behnke), nur drauf hofft, dass er endlich seine einwöchige Strafe absitzen muss, um den Ex Alfred (Fabian Bürkin) ins Haus zu lassen, den wiederum der Polizei ausliefert, …sie ebenso wie alle anderen Beteiligten – inszeniert von Falke (Robert Läßig) beim Grafen Orlofksy ( Moritz Beichl) auftauchen, um eine rauschende Party zu feiern. Bei der sich auch der Gefängniswärter Frosch ( Florian Appelius) wie so manch andere als was Besseres ausgeben. Das knüpft an der Johann Strauß’schen Version an. Ebenso wie die Songs, die von den Originalmelodien ausgehen. Matthias Jakisic komponierte sie um für E-Gitarre und neue dazu. Zebo spielt sie live, mal auf in einer der seitlichen, erhöhten Nischen im Vestibül, mal mitten im Geschehen.

Schauspielerisch beeindrucken vor allem die ziemlich doppelbödig agierende Sophie-Christine Behnke und Florian Appelius, der DIE Rolle der " Fledermaus" schlechthin, den Gefängniswärter Frosch verkörpert, die schon von vielen "alten Hasen" und Größen der Schauspielkunst gespielt wurde.