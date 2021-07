„Nur“ mit Bausteinen und Robotern spielen?

First Lego League will Naturwissenschaften und Programmieren sowie Ausbildungen in diesen Bereichen frühzeitig und spielerisch bewerben. Der Wettbewerb kombiniert Spaß an Technik und Wissenschaft mit der Spannung und dem Anreiz eines sportlichen Bewerbs. Im Team arbeiten die Kinder und Jugendlichen an einem gemeinsamen Thema, planen, programmieren und testen einen Roboter, den sie selber bauen (müssen), um „Missionen“ zu meistern.

Die FLL entstand 1998 aus einer Kooperation von Lego und der Stiftung First (For Inspiration and Recognition of Science and Technology/Für Inspiration und Anerkennung von Wissenschaft und Technologie) in den USA. 2016 traten weltweit 32.000 Teams in 88 Ländern bei dem überall nach gleichen Regeln auf gleich gestalteten Spielfeldern organisierten Bewerb der FLL an. Teilnehmen können Schulklassen aber auch Jugendgruppen und Vereine. Teams bestehen aus 3 bis 10 Mitgliedern zwischen 9 und 16 Jahren.

Organisiert werden die Bewerbe mit regionalen Partner-organisationen und –firmen.

Die Häufung der Wortspiele wie SAP-Marine oder SAPhir geht auf einen der beiden Hauptsponsoren zurück, die die Lego League nach fast einem Jahrzehnt wieder nach wien holten, das Softwareunternehmen SAP. Zweiter Partner ist die soziale Lernplattform talentify.

first-lego-league.org

http://talentify.me.