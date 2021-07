Geldmuffel, Sparfuchs oder Finanzgenie.

„Learning by doing“ ist das Motto bei Juniorfirmen ab der 9. Schulstufe. Jugendliche gründen Firmen, die im Gegensatz zu den meisten der verpflichtenden Übungsfirmen in Handelsakademien und -schulen ganz echt Wirtschaft betreiben: Sie fertigen und verkaufen Produkte an oder bieten Dienstleistungen – vom Babysitten bis zur Homepage-Gestaltung... Oft sind es freiwillige Gruppen, immer öfter sind Junior-Firmen aber auch Teil des Unterrichts, insb. In Geografie und Wirtschaftskunde.

www.junior.cc

In Handelsschulen und Handelsakademien führen Schüler virtuelle „Übungsfirmen“ – sämtliche Funktionen echter Firmen gilt es auszuprobieren – von der Buchahltung über Geschäftsführung, vom Marketing bis zum Ein- und Verkauf. Die Idee wurde exportiert, mittlerweile kann mit Übungsfirmen in fast zwei Dutzend Ländern gehandelt werden.

http://www.act.at

Einige Schulen bieten Vorbereitungen auf den „Europäischen Wirtschaftsführerschein“ an. Die Abschlussprüfung ist standardisiert, derzeit in 34 Ländern. In Österreich haben ihn bisher rund 10.000 Menschen absolviert, davon rund 2.000 Schüler_innen und Studierende.

www.ebcl.at

In einigen Bundesländern – Vorarlberg und Oberösterreich - gibt es außerdem einen „Finanz-Führerschein“ für Jugendliche, teils initiiert von der Schuldnerberatung. 9.000 bzw. 20.000 Jugendliche haben diesen in den beiden Bundesländern bisher bestanden.

www.fitfuersgeld.at

www.schuldner-hilfe.at

Spielerisch tauchen schon jüngste Kinder ins Geld- und Wirtschaftsleben in den Kinderstädten ein. Beim Arbeitsamt stellen sie sich um einen Job an, üben den dann aus und erhalten bei der Bank – nach Abzug von Steuern – ihr (Spiel-)Geld. In Österreich sind die bekanntesten Kinderstädte Mini-Salzburg (alle zwei Jahre jeweils drei Wochen) und „Rein ins Rathaus“ in Wien (jährlich, sechs Tage). In diesen Kinderstädten können die jungen Bürgerinnen und Bürger auch eigene Parteien gründen, kandidieren, wählen und gewählt werden. Die Regierungen können Gesetze ändern oder neue erlassen...

http://minisalzburg.spektrum.at

www.reininsrathaus.at