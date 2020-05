Festdinner auf der Straße, Rap und mehr

Da staunten manche Passant_innen nicht schlecht. Auf dem nicht gerade sonderlich attraktiven Südtiroler Platz in Wien sahen sie sich bei einem der U-Bahn-Aufgänge einem auf den Gehsteig gestellten festlichen Dinner gegenüber. Jugendliche, fein gesackelt, kochten, servierten, aßen, luden Gäste ein...

Das war nur eine von rund 80 Aktionen in der langen Nacht der Jugend(arbeit), mit der der laue September ausklang.

Auf anderen Plätzen sangen und rappten Jugendliche, zeigten sportliche Vorführungen, pflanzten Grünzeug, spielten mit fairen Fußbällen… kurz und gut zeigten, vieles von dem, das sie drauf haben…



