Feiern, damit andere leichter zur Schule kommen

Mit vier Benefizveranstaltungen hatten die Ortsgruppe Pichling der Kinderfreund, eine Trommelgruppe und Familie Mane mehr als 9000 Euro gesammelt, um einen Kleinbus für Affiniam,ein Dorf im Senegal zu kaufen. Dieser Bus, der die Kinder zur Schule bringt, wurde von Familie Mane vor Ort erworben und Mitte April an das Dorf übergeben.Die Initialzündung für das Benefizprojekt kam von Ibu Mane. Er stammt aus dem Senegal und engagiert sich bei einer Pichlinger Trommelgruppe. Sein Bruder arbeitet an einer Schule in Affiniam und schnell wurde klar, was die Bevölkerung dort braucht: Einen Bus, um lange Distanzen zu überwinden, besonders für die Kinder, denen der lange Schulweg zu schaffen macht.