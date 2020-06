Fantasie löst Hirnknoten

Drei Kinder aus unterschiedlichen sozialen Schichten treffen in, viel mehr vor, einem Haus aufeinander. Da ist einmal Melanie, ihres Zeichens ziemlich tussig, zwei Handys mit aufdringlichen Klingeltönen und einer Mutter, die viel kauft, aber keine Zeit für ihre Tochter hat. Weshalb sie beispielsweise nach dem Shoppen zum Ballettunterricht per Taxi fahren muss. Und die zwischen den getrennten Elternteilen steht, die ihre Konflikte über die Tochter auszutragen trachten.

Im selben Haus wohnt Mehmet, mit dem will sie gar nix zu tun haben. Er mit ihr auch nicht. Sie beschimpft ihn ständig als Loser. Obendrein leidet er unter seinem Vater – von dem nichts anderes als bösartiges Gebrüll zu vernehmen ist. Und dann zieht hier noch Daniel mit seiner Mutter ein – im Keller. Die achte Unterkunft in zwei Jahren für die beiden. Kein Geld für nix.

Doch er ist der reichste – an Fantasie. Kippt in seine Agenten- und anderen Spiele. Verzaubert die Bühne und kann in der Folge auch die beiden anderen für seine Spiele gewinnen und begeistern.