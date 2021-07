Fang das Licht - Ujemi svetlobo

Acht verschiedene, spannende Lampen sind bei einem grenzüberschreitenden Projekt zweier Designschulen entstanden. Mehrere Woche lang haben Jugendliche der EUREGIO HTBLVA Ferlach ( Kärnten) und deren Partnerschule für Design und Fotografie aus Ljubljana/ Slowenien gemeinsam an Entwürfen gearbeitet.

Die 3. Klasse Industriedesign aus Kärnten und jene der Partnerschule in Slowenien haben als ersten Schritt gemeinsam in zwei Tagen an einer interessanten Aufgabenstellung in Ljubljana gearbeitet: Das vergangene Jahr 2015 wurde als das internationale Jahr des Lichtes bezeichnet. Die Projektidee sah vor, dass die Schüler_innen in acht Gruppen gemeinsam an Entwürfen eines innovativen Lampenschirms arbeiten.