Wer, wenn nicht Ali, ist integriert?!

Die Schule macht er nicht zuletzt deswegen abends, weil er tagsüber von Montag bis Freitag jeweils drei bis vier Stunden – ehrenamtlich – in einem Kindergarten arbeitet. Als einer der Sprachbegleiter_innen im Rahmen des Projekts BIG (Bildungskooperation in der Grenzregion) ist er im Kindergarten Forsthausgasse (Wien-Brigittenau) tätig. Bei diesem Projekt in Kindergärten und Grundschulen in Wien, NÖ, OÖ, Burgenland, Tschechien, der Slowakei und Ungarn soll bewusst Mehrsprachigkeit gefördert werden – siehe auch Artikel über das BIG-Projekt. Sprachen, die Mitarbeiter_innen beherrschen sollen sie auch gezielt einsetzen. Und so beobachtet der Kinder-KURIER wie Ali mit Pascal, Evelina, Tamina, Emilia, Viktoria und Celina Memory spielt. Ein Spiel, dessen Karten Ali selbst angefertigt hat. Hier gilt‘s nicht, zwei idente Bilder zu finden, sondern eine Karte mit unterschiedlich vielen kleinen Zeichen – und dazu die passende Zahlen-Karte, also acht Kleeblätter und das Kärtchen auf dem 8 steht. Und so „nebenbei“ fallen die Zahlwörter dann auch in den verschiedensten Sprachen. Emilia rasselt auf einmal die Reihe von eins bis zehn nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch und Bosnisch runter und Pascal ergänzt sie auf Dari – das hat er sich von Ali schon gemerkt. Der hat am Tag des Lokalaugenschein noch neue Bildkarten mitgebracht - mit gezeichneten Kleidungsstücken und ihrer Benennung auf Dari. Wohl am leichtesten zu merken ist das Wort für T-Shirt: „Blus“, der Hut heißt Kula – auch nicht so schwer.