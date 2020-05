Fächer basteln, Kleider kleben, Schlösser malen

Nach dem Rundgang durch die Ausstellung „Sisi auf Korfu“ im Hofmobiliendepot in der Wiener Andreasgasse machten sich Schülerinnen und Schüler der 4a und 4b der genannten Schule – so wie die von gut zwei Dutzend weiteren – daran, im Atelier im Dachgeschoß, selber kreativ zu werden. Kreativ – aktiv heißt die Aktion von wienXtra, die jedes Jahr im Herbst in Zusammenarbeit mit immer einem anderen Museum Kinder und Jugendliche in eine Ausstellung bringt, von der inspiriert sie im jeweiligen Atelier selber malen, kleben, basteln, drucken…

Weil Sisi Zug fahren liebte, machte sich eine Gruppe – Sharmia, Ceren, Furkan, Mohamed und Sinan - daran, aus Zeitungspapier Waggons auszuschneiden und Collagen anzufertigen. Dazwischen erzählen sie dem KiKu, dass dies längst nicht ihr erster Museumsbesuch war. „Wir waren auch schon im Römermuseum oder im Kunsthistorischen Museum.“ In dieser Ausstellung haben Furkan und Mohamed „am besten die Delfine gefallen – als Bilder und auf dem Geschirr“, Sharmia war von einem schwarzen kleid am meisten angetan und Ceren fand „die Teller, Messer und Löffel am schönsten“