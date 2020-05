Erstmals durften Jugendliche mitreden

Erstmals lud der Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarats junge politisch aktive Menschen zu seiner Tagung ein. Immerhin stand das Treffen unter dem Motto „Empowering Youth: A shared responsibility for cities and regions“, also gemeinsame Verantwortung durch Ermächtigung der Jugend. Allzu oft war/wird bei solchen Konferenzen aber nur über, statt mit Jugend geredet.