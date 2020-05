Es muss zuerst uns gefallen

Schreiben Sie anders für Kinder als für Jugendliche bzw. Erwachsene?

Beide: Wieso sollte man für Erwachsene anders schreiben als für Kinder? Man schreibt immer nur für sich selbst. Das heißt, der Leser ist eine so abstrakte Figur, die kann einem nicht helfen beim Schreiben. Genauso gut könnte man sagen, man schreibt für ein bestimmtes Regal, in dem dann das Buch stehen soll. Was ich schreibe, muss zunächst mich zufrieden stellen. Wenn das erreicht ist, ist alles erreicht, wenn nicht, ist alles nichts.



Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der Illustratorin? Gaben/geben Sie an, welche Passagen sie gern bebildert hätten oder überlassen sie das der jeweiligen Person oder dem Verlag?

Beide: Barbara Steinitz ist eine so überaus begabte Künstlerin, der müssen wir nichts, aber auch gar nichts sagen. Sie lässt sich alles sagen, alles, aber dann tut sie, was jede wirkliche Künstlerin tut, nämlich das, was sie will.

