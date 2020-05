Es ist viel zu heiß - Kids rocken Wickel zwischen Aguanern und Nubionern

Fast drei Stunden lang rocken die Sophistikids die umgebaute Bühne der Halle B in Baden (bei Wien). Und erzählen dabei - vor allem gesungen und getanzt - eine fiktive Geschichte. " Endstation Erde" ist angesiedelt im Jahr 2037. Die wunderbare Menschheit hat die Klimaerwärmung beinahe auf die Spitze getrieben - nur mehr unter Wasser und in den Wolken ist Leben möglich. Die Nubioner sehen sich aber mit einer weiteren Erhitzung konfrontiert, ihre Schutzschilde werden nicht standhalten, also beschließet ihre Königin, das Reich der friedlichen Aguaner zu erobern.

So weit der Plot, der dank einiger Nebenhandlungstränge nie platt, sondern recht differenziert ist. Mehr als zwei Dutzend Kinder und Jugendliche, die praktisch das gesamte Schuljahr über in Freizeitkursen und -workshops unter der Leitung von Ramesh Nair geprobt haben reißen das Publikum, im zweiten Teil nach der Pause noch stärker, mit. Bekannte Hits, nicht zuletzt einige von Queen, bekamen neue Texte, um die Geschichte auf diese Weise weiter zu treiben.