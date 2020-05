Engel in der Zirkushalle

Auf einem großen Reifen, der vom Hallendach baumelt, schweben zwei Mädels, an anderer Stelle probieren ein par Kids, eine kleine menschliche Pyramide aufzubauen, irgendwo radelt wer auf einem Einrad daher, eine Jugendliche liegt gemütlich auf der Tribüne und liest in einem Buch. Training, Proben, Improvisation, Pausen, Entspannung in der Zirkushalle. Der Kinder- und Jugend-Circus Kaos startet in wenigen Tagen mit seinem neuesten, dem 20. Programm: ungeplantes ist eingeplant...



Mehr über Kids, die in diesem Jahr auch seit Wochen gemeinsam in der Zirkushalle wohnen, die Arbeit am Programm und so weiter findest du in der Fotostrecke - Bilder und natürlich auch Text!