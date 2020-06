Einstündige "Verzauberung" auf der Bühne verwandelt ganze Tage

Auch auf der Bühne reichen ein paar Hocker, ein Polster auf dem Kopf und auf dem wiederum eine Orange, sowie eine ausgeprägte Gelenkigkeit Stefanie Wiesers, um die Atmosphäre einer Zirkusnummer in den großen Saal des Dschungel Wien zu zaubern. Eines der Highlights ist aber sicher Hana Zanins „Verwandlung" in einen grünen Frosch, oder ist es nicht doch eher ein Monster. Dazu reichen ihr – neben den tänzerischen Bewegungen - ein grünes T-Shirt mit breitmaulfroschartigem Ausschnitt, zwei Kugeln, die wie Augen aussehen. Und ein geniales Zusammenspiel mit Mathias Koch, der genau im richtigen Augenblick die entsprechenden Geräusche und Töne erzeugt. Sehens- und erlebenswert auch der „Showdown" dieses „Tages". Als sich die augen des Monsters immer weiter vom Körper weg- und auf das Metallophon zubewegen und der Musiker mit zwei Schlegeln in Form von Stielaugen sich ebenfalls diesem großen Instrument nähert. Und die von den Augen angetippten in unterschiedlichsten Tönen klingenden Metallplatten nochmals deutlich stärker nachspielt.