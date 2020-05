Eine ganze Stadt feiert Kinder- und Jugendbücher

Eine eigene geräumige und doch gemütlich-einladende Lesewelt eröffnet die Buchhandlung Plautz. Obwohl schon seit sechs Jahren in Pension, ist die Besitzerin mit Vornamen Helga oft hier anzutreffen. Die anderen Tage der Woche verbringt sie in Weiz, der Bezirkshauptstadt, wo sie seit vier Jahren eine Tochter aufbaut, eine Buchhandlung, die noch (?) um ca. ein Drittel kleiner ist als jene in Gleisdorf (300 m² Verkaufsfläche).

1948 hatten ihre Eltern dort mit 20 Quadratmeter begonnen, wo heute der Eingangsbereich und die ersten Regale stehen. Helga, das letzte von fünf Kindern, blieb nichts anderes übrig, als die Nachfolge anzutreten, nachdem die anderen Geschwister andere Lebenswege eingeschlagen hatten, erzählt sie dem Online-Kinder-KURIER. "Eigentlich wollte ich Sprachen studieren, dafür war nicht genug Geld da und ich hab die Buchhandlung übernommen." Der Ausbau der Buchhandlung war nur eins, nicht das wichtigste. Das wurde und blieb: Freude am Lesen zu vermitteln. Jahre bevor sie 1975 selbst die Geschäfte übernahm, hatte sie begonnen, Lesungen zu organisieren. Dabei trachtete sie immer wieder, nicht zuletzt auch junge, noch weitgehend unbekannte Autorinnen und Autoren ins Geschäft zu holen, aber vor allem auch raus zu gehen - in Schulen und an andere Orte - "die Basis ist Leute neugierig aufs Lesen zu machen".

Das wurde ihr Leben. Das was sie sagt, ist authentisch: "Ich hatte und hab sehr viel Freude mit dem Beruf, in dem ich sicher die meisten Chancen hatte, so viele verschiedene Menschen kennen zu lernen und bei unzähligen von ihnen ein Strahlen in die Augen zu zaubern."

Und die eher kleine, zierliche Frau strahlt diese Freude inmitten ihrer Bücher ebenso aus wie im Veranstaltungssaal des forumKlosters, in dem zum neunten Mal die Preisverleihung stattfindet., die es ohne sie so sicher nicht gäbe. Auch wenn sie selbst sich ganz schwer tut, ins Rampenlicht gestellt zu werden und ihr bei jedem Versuch noch immer Dutzend Dinge einfallen, die sie davor noch erledigen muss.