Ein Strichmaxerl wird "lebendig"

"Ich wollte schon lange eine Animation machen, die auf einer Tafel spielt. Mit einfachen Mitteln lässt sich da sehr viel machen, finde ich. Eigentlich ergeben sich da unbegrenzt Möglichkeiten", deutet der junge Filmkünstler bereits eine mögliche Fortsetzung an. Der Dreh selber - Schüler zeichnet in der Klasse die Figur an die Tafel und Aufnahme der einzelnen Bilder ("ungefähr 2100") hat er in den AV-Stunden erledigt. Der Schnitt erfolgte großteils in der Freizeit.

In seiner Klasse entstand noch ein zweiter preisgekrönter Film. "Nicht aufnehmen da!" wurde von der Jury vor allem dafür ausgezeichnet, dass er den Sounds und der Tonebene den mindestens ebenbürtigen Stellenwert beimisst wie den Bildern.