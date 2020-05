Ein Satellit, der ihren Namen trägt

Die heimische Siegerin erzählte dem KiKu, wie sie zu ihrem (siegreichen) Bild kam: In der Schule, der Neuen Mittelschule Murau wo sie die zweite Klasse besucht, stand irgendwann im Herbst im Zeichenunterricht das Thema Sterne, Planeten, Weltraum auf dem Plan. "Mit einer speziellen Technik haben wir da gearbeitet – ich hab mehrere Schichten Ölkreide aufs Blatt aufgetragen, dann mit Tusche drüber gemalt und trocknen lassen. Mit einem spitzen Gegenstand haben wir dann in das getrocknete Bild geritzt..."

Nicole Winkler hatte mehrere Arbeiten angefertigt, "auch eine Space-Figur, die ist auch ganz gut geworden, ich hab mich aber dann entschieden dieses Bild (siehe Abbildung) für den Bewerb einzuschicken."

Als sie von der Wahl der Jury erfahren hatte, "hab ich mich riesig gefreut, und meine Freundin Anja hat sich mit mir gefreut."

Die 11-Jährige zählt Zeichnen auch zu ihren Lieblingsfächern in der Schule und neben laufen und reiten zu jenen Freizeitbeschäftigungen, die sie am meisten freuen.