„Könnten wir jetzt endlich anfangen, das Publikum wartet schon..., was machen wir jetzt 70 Minuten lang...? Die Anfangs-Dialoge von „Time Travel“ kommen aus dem Off – in eine mit Ausnahme von vier Sesseln – eher leere Bühne. Bevor es zu Zeitreisen aufgeht, philosophieren die Jugendlichen – Teilnehmer_innen der Theaterwild:Werkstatt „Wildfang“ – über Zeit als vierter Dimension neben Länge, Breite und Höhe, Albert Einstein und die Relativitätstheorie...

Königin, Malerin, Musiker

Foto: Rainer Berson Theatralisch tauchen die Jugendlichen in andere Epochen ein, deren Protagonist_innen sie selbst ausgesucht hatten: Von Englands Königin Elisabeth, Österreichs Kaiserin Sisi, die weltberühmte mexikanische Malerin Frida Kahlo, John Lennon & Yoko Ono samt Starfotografin Annie Leibovitz bis zu literarisch oder filmisch erfundenen Figuren wie Pippi Langstrumpf oder Prinzessin Leia aus „Star Wars“ spannt sich der Bogen der fantasievoll gespielten Zeitreisen. Die „unbegrenzten“ Reisen erfolgen mit verschiedensten Stilmitteln und ansatzweise auch in verschiedenen Sprachen - von Englisch mit bewusst schrägen Übersetzungen über wenige Sätze auf Dari (Afghanistan), Ungarisch, Igbo (Nigeria) bis zu Arabisch.

Als Art Running Gag zieht sich aber Kurt Cobain durch fast das gesamt Stück. Der Musiker der Band Nirvana wurde am 5. April 1994 tot aufgefunden – mit einer Überdosis Heroin und einem Kopfschuss. Ob Mord oder Selbstmord - der Tod des Musikers soll durch die Zeitreise verhindert werden. Wird er auch, nur stirbt Cobain dann am Tag darauf auf andere Art... Auf ein Neues... – immer wieder schlurft „Cobain“ mit dem übersetzten letzten Satz seines Abschiedsbriefes über die Bühne: „Es ist besser auszubrennen, als zu verblassen“ (ein Zitat des Neil-Young-Songs My My, Hey Hey /Out Of The Blue).

Vor und zurück?!

Foto: Rainer Berson Also doch nix mit dem Ändern des Laufs der Vergangenheit?! Und wie steht’s um die Zukunft? Die überzeugenden darstellerischen Leistungen und nicht zuletzt die Leidenschaft fürs Theater lassen einige den Wunschberuf Schauspieler_in äußern. Selbstironisch zitieren sie gegen Ende – aus der Zukunft sozusagen – eine Kritik nach Ablauf der Spielserie, die das Stück über den grünen Klee übertrieben lobt. Oder wird die Darstellerin doch Wissenschafterin? Der Kreis schließt sich mit Erörterungen der Grundlagen für mögliche Zeitreisen durch Einsteins Relativitätsprinzip...