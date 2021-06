Die Kinder verstanden noch seine Zeichen

Hatte schon die lebendige Lesung der Texte einen spannenden Abend beschert, so wurde es danach noch auf eine ganz andere Art spannend. Da es ein Bewerb war, wurde auch eine Siegerin gekürt. Die Wahl der Jury war schon davor gefallen, der Pokal – eine metallene Schriftrolle – blieb jedoch bis zuletzt von einem weißen Tuch verhüllt. Klar war nur, dass es eine Gewinnerin sein musste, bestand das zehnköpfige Finalteam doch ausschließlich aus Mädchen. Die Rolle ging an Johanna Fuchs für ihre Story „Der Leuchtturmwärter“. Den begann sie mit einem norwegischen Sprichwort: „Das Leben ist ein kurzer Augenblick zwischen zwei Ewigkeiten.“ Seit vielen Jahren, „eigentlich schon seit immer mag ich Leuchttürme“, verriet die preisgekrönte Autorin dem Kinder-KURIER – in dem übrigens schon vor vielen Jahren eine Zeichnung von ihr abgedruckt war – von einer Fahrt mit einem Segelboot bei der Friedensflotte Mirno More.