Die Finalist_innen und ihre Songs

Die zehn Finalkids stehen fest, acht Mädchen und zwei Burschen aus fünf Bundesländern sowie der deutschen Hauptstadt Berlin haben`s geschafft. Sie werden am 27. Oktober in der Halle F der Wiener Stadthalle auf der Bühne ihre Songs performen. Erstmals steigt die Endrunde nicht in einem Fernsehstudio, sondern vor rund 2000 Fans. Live.

In der Vorwoche stellten sie sich mit einem gemeinsamen Song „Ich geb nie auf!" vor. Vielleicht auch eine kleine Anspielung darauf, dass der Kiddy-Contest vom ORF aus dem Programm gekippt wurde. Und das angesichts eines Erfolgsformats – sowohl im TV als auch in den Live-Shows und nicht zuletzt beim CD-Verkauf. Seit zehn Jahren schaffte es das jeweilige Volume immer auf Platz 1 der Charts. 6 mal gold, 7 mal Platin, 5 mal Doppel- und 3 mal gar Triple-Platin für in Summe 1,4 Millionen verkaufte Tonträger sind weitere Beweise dafür, die selbst Madonna oder Robbie Williams in Österreich in den Schatten stellen.

Achja, die Macher, Ewin Kiennast und Norman Weichselbaum als OPERATOR, die den Kiddy Contest Mitte der 90er Jahre erfanden, und zu bekannten Hits deutsche, teils freche Texte erfinden, gaben nicht auf. Puls4 ist der neue Medienpartner. Neu ist auch die Moderatorin: Arabella Kiesbauer. Und noch eine Neuheit: Es gibt nur Einzelsänger_innen im Finale, kein Duo.