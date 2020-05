Die echten Schlangen sind nicht so böse

Ungefähr 3.000 Schlangenarten gibt es auf der Welt. Die meisten sind gefährlich aber nicht alle giftig", erklärte der Inhaber des Reptiliums Uwe Wünstel den Kindern, die mit großen Augen und offenen Mündern die Schlangen in ihren Terrarien beobachteten. Bei der Live-Fütterung im Nachttierhaus, die Teil des Lohns beim Gewinnspiel von LEGO und Kinder-KURIER ins Reptilium Landau (Deutscland) war, erlebten LEGO Ninjago Fans hautnah wie viele Mäuse eine Würgeschlange verdrücken kann. In der Aufzuchtstation sorgten vor allem die kleinen Babyschlagen für großes Aufsehen.

Im Mittelpunkt des Tages stand jedoch die Boa Constrictor. Mit der drei Meter langen Riesenschlage - 23 Kilo Lebendgewicht - durften die mutigsten Kinder selbst auf Tuchfühlung gehen. Alles natürlich unter der fachgerechter Aufsicht der Tierpfleger_innen.

Auch die LEGO Ninjago Roadshow war beim LEGO Ninjago Schlangencamp dabei. Alle Besucher des Reptiliums konnten sich an den Spinnertischen und auf dem LEGO Ninjago Schlangenparcour austoben.

Dass sich die Gewinnerkinder von den mysteriösen Schlangengegnern der Ninjas nicht hypnotisieren oder gar einwickeln lassen, bewiesen sie beim LEGO Ninjgao Schlangenbesserwisser-Quiz. Belohnt wurde so viel Wissen und so viel Mut mit einer Urkunde und Geschenken.