Die Arbeit mit lauter lieben Affen

Ob er im Zoo einen Liebling hat? "Einige Affen haben wir selbst mit der Flasche aufgezogen, weil ihre Mutter sie nicht angenommen hat. Die haben wir am Abend mit nach Hause genommen, damit man ihnen alle zwei Stunden eine Flasche mit Milch geben kann, wie einem Baby. Die mag ich natürlich sehr gerne", sagt der frühere Elefanten-Wärter und streichelt einen Affen, der auf seine Schulter gesprungen ist. "Und mit der alten Orang-Utan-Dame Nonja bin ich an der Hand durch den Tierpark spaziert, als sie ganz klein war."

Jetzt dürfen die Betreuer aus Sicherheitsgründen nicht mehr in das Gehege der großen Menschenaffen. Maier: "Wenn wir den Affen das Futter bringen oder dort sauber machen, sperren wir sie in dieser Zeit in einen anderen Bereich ihres Geheges. Das ist zwar schade für mich. Aber es ist für die Pflege eben nicht notwendig. "

Können die Affen auch Kunststücke? "Wir sind kein Zirkus, aber wir bringen den Tieren manches bei, etwa wie sie sich verhalten, wenn der Arzt zu ihnen kommt. Und dass sie zum Beispiel einen Fotoapparat aufheben, der einem Besucher ins Gehege hineingefallen ist."