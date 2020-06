Der Turmbau zu Zentraleuropa

Aufgabe: Einen Turm zu bauen. Material: Papier und Klebestreifen. That’s it. Mehr nicht. Pardon, natürlich gibt’s noch viel mehr. DAS Baumaterial und Werkzeug schlechthin: Gehirnschmalz und Kooperation.

Vor rund einem Jahr standen, saßen und knieten Jugendliche in einem der Workshops von ACES (Academy of Central European Schools) in Prag vor der Herausforderung, in Gruppen Türme zu bauen. Knapp mehr als einen Meter sollten sie hoch sein. Und einigermaßen stabil. Eine der Gruppen formte lange Rollen, stellte sie auf. Und ein stärkeres Blasen des Trainers reichte, der Turm fiel. Eine andere Crew verlegte sich darauf, kleine Rollen zu formen und diese kreuz und quer zu verbinden. Sie gewannen nicht so schnell an Höhe. Dafür hielt die Konstruktion dem Belastungstest stand.