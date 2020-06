Das letzte Mal war ich glücklich vor der Reise, als ich meine Ziege gestreichelt und gefüttert habe

Welche Sprachen kannst du?

Aufgewachsen bin ich mit Dari, das ist so ähnlich wie Farsi/Persisch. Aber das sprech ich nicht mehr, seit ich von Zu Hause weg bin. Und Englisch. Englisch kann ich sehr gut, twenty nine kilos. Ja und jetzt deine Sprache, die hab ich schnell gelernt.

Wie geht`s dir hier in der Schule?

Gut, viele mögen mich, weil ich gut Fußball spielen kann. Ich bin Libero. Und weil ich mich mit „Zelda – Twilight Princess„ auskenn, das ist ein Computerspiel, das hab ich immer bei Rheza auf seiner alten Konsole gespielt. Drum mag ich auch so Vulkane, weil die Goronenhöhle wo der Link hin muss nachdem er durch den Deku-Baum und den Felsenturm durch muss, ist eigentlich ein Vulkan.

Dieses Computerspiel, in das „ Mimit" in seinen Erzählungen immer wieder reinkippt, ist einer der Ort wo er hier genau so „zu Hause" ist wie in Afghanistan. Und in seinen Träumen, in denen ihm der Opa erscheint.