Damit ärmere Kinder und Jugendliche nicht ausgeschlossen sind

Fabian S. aus Amstetten in NÖ* ist 13. Der Bursche leidet an einer Entwicklungsstörung mit motorischer Beeinträchtigung auf, sprich: Er tut sich bei so manchen Bewegungen schwer. Nach vielen Untersuchungen und Therapie-Versuchen stellte sich heraus, am besten geht es ihm, wenn er so alle zwei Wochen einmal therapeutisch klettern gehen kann.

Eine Einheit kostet 70 Euro. Die Krankenkassa kommt dafür nicht auf. Auch wenn es nicht gerade leicht war, so brachten die Eltern – Mutter Reinigungskraft, Vater Hausmeister – diesen Betrag auf. Bis vor Kurzem.

Jetzt ist so ziemlich alles anders. Ein akuter Schulterbruch und dazu noch ein Bandscheibenvorfall brachten den Vater um seinen Job. Mit dem Arbeitslosengeld ist die Therapie für den Sohn nicht mehr drin.