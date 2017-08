Rund zwei Dutzend kleine Smartphone-Spiele entstehen bei jedem Workshop „Coding for Kids“ auf der Wiener Donauinsel, wo das „mobile Klassenzimmer“ vom Technologiekonzern Samsung in den Sommerferien im Rahmen des Wiener Ferienspiels Halt gemacht hat. Ab 9. August ist der bunt bemalte Programmier-Wohnwagen in Graz beim Kindermuseum „FRida & FreD“ anzutreffen und ab Herbst wieder auf Schul-Tour.

Mit Hilfe des für Kinder entwickelten Programms der Technischen Uni Graz mit dem Namen „Pocket Code“ können die Kinder spielerisch in die Welt der Computer eintauchen. Ähnlich wie bei der populären Coding-Anwendung „Scratch“ erinnert auch das Funktionsprinzip von „Pocket Code“ an einen Lego-Baukasten. Dabei werden die einzelnen Programmierschritte grafisch aneinander gefügt. Zur Auswahl stehen mehrere Tiere, Töne und Bewegungsmuster aus denen die Kinder sich selber ein Smartphone-Spiel basteln können.

Koordinaten und Töne

Foto: Heinz Wagner Am Tag des Kinder-KURIER-Lokalaugenscheins ist ein Panda der Favorit. Die siebenjährige Melissa macht ihn ebenso zur Hauptfigur ihres Spiels wie der gleichaltrige Konstantin und Eduard (10). Ersterer heißt Fanny, der zweite Ikea und der dritte Pandi. Amelie (10) entschied sich für einen Waschbären und nannte ihn Rocki. Für das gleiche Tier entschied sich auch Lenia (7). Der zehnjährige Julius teilte seinen Vornamen mit seinem Elefanten.

Hatten die Kinder im „mobilen Klassenzimmer“ erst einmal die Tiere und einen passenden Hintergrund ausgewählt, ging es nun daran, sich zu überlegen, was die Tiere denn nun tun sollten. Auf die Frage „Wie kann ich den Panda woanders hin setzen?“ erklärt Trainerin Rebekka den Kindern wie eine solche Ortsveränderung auf dem Smartphone-Display funktioniert – nämlich über ein Koordinatensystem. Wer sein virtuelles Tier nicht über die die Eingabe von Zahlenwerten für die Koordinaten bewegen will, kann dies auch direkt über den Handy-Bildschirm tun – etwa durch Kippen des Gerätes. Ist die richtige Position beziehungsweise Bewegung gefunden, können dem digitalen Tier noch Töne zugeordnet werden, sodass bei einer bestimmten Bewegung ein gewisser Sound erklingt. Dabei können die angehenden Programmierer auf eine Audio-Datenbank zurückgreifen oder mit dem Smartphone gleich selber etwas aufzeichnen. Diese Aufnahmen lassen sich anschließend im Spiel verwenden.

Foto: Heinz Wagner Die elfjährige Leo(nore) programmiert mit dem selben Tool keinSpiel, sondern ein Quiz – „über Geografie, Städte und Länder, weil ich gerne reise und mit meiner Familie viel unterwegs bin“. Als ihre Lieblingsdestination nennt sie New York, worauf der neben ihr sitzende Elias meint, „witzig, von daher bin ich erst vorgestern in Wien angekommen“. Lea hat für das Game Over bei ihrem Spiel einen Klang einprogrammiert, der so charakteristisch ist, dass immer wenn diese töne erklingen alle wissen, dass es sich um Leas Spiel dreht. Klänge und Töne können aber nicht nur aus einer Datenbank ausgewählt, sondern natürlich auch selber aufgenommen werden – wovon vor allem Julius und Konstantin schon für die Begrüßung vor Spielstart Gebrauch machen. Und Katrin hat zum Start ihres Games mit dem Finger in einem Zeichenprogramm „Viel Glück!“ gemalt.

Alles was die Kinder in den Programmier-Workshops von Samsung erstellen, können sie auf eine gemeinsame Plattform der Lern-Anwendung „Pocket Code“ hochladen. An den Projekten kann dann jederzeit wieder weitergearbeitet werden. Außerdem können die kreierten Games auf das Handy geladen und gespielt werden – auch von anderen.

Lernräume der Zukunft

Foto: Heinz Wagner Auch der Software-Konzern Microsoft hat in den Sommerferien zu einer Präsentation des Klassenzimmers der Zukunft, genannt „Learning Hub“, samt Programmier-Beispielen geladen. Kurt Söser, Mathe- und Sport-Lehrer der Handelsakademie in Steyr schilderte etwa, wie an seiner Schule seit drei Jahren Notebooks und Tablet in den Schulalltag integriert werden. Dabei werden vor allem über die OneNote-Plattform Online-Sprechstunden abgehalten und Hausübungen abgewickelt.

An der Praxis-Mittelschule der Pädagogischen Hochschule in Wien-Favoriten nutzen die Schülerinnen und Schüler beispielsweise den Videotelefonie-Dienst Skype um mit Schülern in anderen Ländern zu kommunizieren. Als im Unterricht das Thema Flüchtlingsströme und Grenzen behandelt wurde, unterhielten sich die Schüler mit Jugendlichen in Ceuta, einer der beiden spanischen Enklaven an der afrikanischen Küste. Per Videotelefonie konnten die spanischen SchülerInnen ihren österreichischen Kollegen Live-Bilder von der mit Stacheldraht gesicherten Grenze zeigen und damit Eindrücke von vor Ort vermitteln.

Foto: Heinz Wagner Beim Pogrammieren setzt Susanne Jilka, Mathe-, Biologie-, Physik- und Chemie-Lehrerin vor allem das Lern-Programm „micro:bit“ samt eigenem Gerät ein. Die Funktionsweise ist ähnlich wie bei „Pocket Code“: Verschiedenfarbige Blöcke für unterschiedliche Befehle müssen an- und ineinander gefügt werden. Verbindet man die Hardware per USB mit einem Computer, kann diese für verschiedene Zwecke programmiert werden. Eine Schülerin hat daraus etwa eine elektronische Kontrolle für ihre Schultasche entwickelt.

Jilka arbeitet mit ihren Schüler_innen beim Programmieren aber auch gern mit den erklärenden Seiten von code.org oder mit der Education-Site des bei sehr vielen Kindern und Jugendlichen beliebten Blockbau-Games Minecraft. Schon länger bekannt ist Coding auch mit Lego-Mindstorms.

Technik vermitteln

Programmieren und damit erkennen, wie Computer funktionieren, ist in anderen Ländern längst Unterrichtsfach, hierzulande reden viele von digitaler Bildung. Etliche Lehrerinnen und Lehrer bauen das Erlernen dieser Fähigkeiten in ihren Unterricht ein. Damit ist es stark zufallsabhängig, wer diese Kompetenzen erwirbt und wer nicht. Wie Tausende Kinder trotz großer Hitze zu den Kinderunis eilen, um ihre Neugier und Wissbegierde zu stillen, so vertiefen sich hier Kinder ins spielerische Programmieren wie bei den eingangs geschilderten Coding-Workshops.

Dabei gehe es nicht darum, komplexe Spiele zu entwickeln oder Pogrammiersprachen perfekt zu erlernen, erklärt eine Trainerin im Gespräch mit dem KURIER. In erste Linie soll den Kindern die Funktionsweisen von Computern und Software näher gebracht werden.