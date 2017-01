Clownduo: Märchen neu gelacht

Mit zwei wirklich sehr witzige Märchenversionen gastierten „Lore & Leo“ kürzlich im Wiener Clowntheater Olé. Das clowneske Duo aus Kärnten beginnt bei „Rotkäppchen“ zwar ein bisschen mit klassischem Uralt-Stolpertrick, wird aber dann auch echt lustig, gut clownesk, weil immer wieder auch selbstironisch.

Was spielen wir heute? So oder ähnlich lautet die Frage der beiden Figuren mit roten Nasen. Sie wollen Märchen spielen. Aber welches. Erst wollen sie jede/r bestimmen, dann der/dem anderen den Vortritt lassen, dann wieder doch das Sagen haben. Lore will Rapunzel und Leo Rumpelstilzchen spielen. Wie’s ausgeht, ist insofern klar, weil das Clownstück als „Rumpelstilzchen“ angekündigt ist ;)

„Also gut: Es war einmal... ein Rumpelstilzchen...“, beginnt Leo und fängt sich natürlich den Konter Lores ein: „So geht das doch nicht.“

Na gut, dann: „Es war einmal eine Kleine, G‘stauchte ...“ Böser Blick. „eine Fesche, G‘scheite...“

Goldspinner

Foto: "Lore & Leo" Verkürzt wird die bekannte Geschichte gespielt – mit „Abweichungen“, so steht der König auf Selfies, spielt PlayStation... Und dazwischen werden (Musical-)Songs eingestreut. Beim Namens-Ratespiel, das die neue Königin machen muss, um nicht – wie dem Gold-Spinner versprochen – ihr erstes Kind zu geben, nennt sie natürlich nicht Hinz und Kunz wie in der bekannten Version, sondern Kevin und Leon. Und ihr Kundschafter heißt „Teufel“, sein Gehilfe Emil ;)

Bei Rotkäppchen, die hier eigentliche Marie Luise Zwetschkenbrand heißt, tritt der Wolf zum Musik-Motiv des „rosaroten Panther“ auf ;) ein witzig-schusseliger Gartenmöbellieferant tritt mit steierischem Dialekt auf - und kriegt Szenenapplaus dafür, dass mit einem Handgriff das Klappbett aufgestellt wird. Der Wolf „verschlingt“ hier Oma und das Mädchen im Garten, braucht zur Verdauung Jägermeister und rülpst recht ungeniert. Nach der Befreiung der Verspeisten - als Puppen – wird der Wolf zum handzahmen Jagdhund des Jägers.

Weitere Infos (Stücke und Termine – auf Anfrage oft auch in Schulen):

Telefon: 0699 12065886

www.loreundleo.at