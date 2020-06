Burschen, die einander umarmen, Serbin mit albanischen Freunden, Germanistik-Doktor, der Deutschkurs machen soll...

Beispiele aus – leidvollem – eigenem Erleben aber auch Fragen, woher Vorurteile überhaupt kommen, wo etwa der Unterschied zwischen solchen und Rassismus liege, was und wie dagegen unternommen werden könnte – vielfältig, sehr bunt und quicklebendig war die Debatte. So früh hatten sich bei derartigen Runden Jugendliche noch nie zu Wort gemeldet. Und auch so häufig nicht. Von den rund 250 Schülerinnen und Schülern, die ins Radiokulturhaus gekommen waren, hatten gut an die 40 selber das Wort ergriffen, darunter Sheila Barna, Christiana Prier, Simona Sican, Peter Glonek, Jonathan Salvatierra, Angelika Weiss, Jonas Kollmann, Versada Zulum, Lisa Görlich, Nikolaus Weigel, Julian Kerry, Fanny Pleyel, Sarah Springer und Josipa Cvitić.

Über weitere Beiträge Jugendlicher und natürlich der Teilnehmer_innen aus dem Podium ist mehr in der Bildergalerie zu finden - aufgeteilt auf viele der Fotos!

Zum Nachhören gibt`s die ganze Diskussion in drei Teilen im Campus-Radio von ORF1 - von 21. bis 23. Mail, jeweils 19.30 bis 20 Uhr und natürlich danach via Web.





Und weil`s so schön passt: "Sch.... auf Vorurteile", ein Song von Jugendlichen, die sich zu Multiplikator_innen in Sachen Gewaltvorbeugung ausbilden lassen