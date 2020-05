Buckel, Warze & Kartoffelbrei

Der Dominikaner-Mönch Heinrich Kramer (1430-1505) sammelte sein Wissen über Hexen und Zauberer und veröffentlichte es unter dem Titel „Hexenhammer“ (lat. Malleus Maleficarum). In diesem Buch beschrieb er, was man unter einer Hexe versteht, wie man sie erkennt, wie man sich vor ihrem Zauber schützt und wie man sie vernichtet. Jene Menschen, die die Hexenjagd ablehnten bezeichnete er als Häretiker (Menschen, die an etwas glauben, dass im Widerspruch zur kirchlichen Lehrmeinung steht) und rief dazu auf, diese zu verfolgen.

Offiziell wurde sein Werk weder von hohen weltlichen noch kirchlichen Vertretern anerkannt. Trotzdem wurde es viel gelesen und trug zur Verbreitung der Hexenjagd bei.

Schon 500 Jahre vor Kramer gab es eine einschlägige Vorschrift der Kirche, den „ Canon episcopi“. Dieser bezeichnete die Vorstellung, dass Frauen auf Besen reiten als Aberglaube und Einbildung. Kramers Schrift war also in Wahrheit ein Rückschritt hinter das, was in der Kirche herrschende Lehrmeinung war. Kramer setzte sich durch, weil er den Nerv der Zeit traf.