Bollywood zum Mitschwingen - eine Tanzreise nach Indien

In einem anderen Tanz verdeckt zunächst ein blaues Tuch alle Mitwirkenden dahinter. Nur darüber wird eine große Blüte projiziert. Nach und nach tauchen Tänzerinnen und Tänzer hinter dem Stoffbanner auf - wie die Blätter der Blüte.

Ein anderer Auftritt erzählt die Vorgeschichte des Taj Mahals, jenes vor kanpp 400 Jahren begonnen prachtvollen Bauwerks auf einer 100 mal 100 Meter großen Marmorplatte in Agra (Bundesstaat Uttar Pradesh), das Großmogul Shah Jahan in Andenken an seine verstorbene Hauptfrau Mumtaz Mahal erbauen hatte lassen - in fast 20 Jahren von zehntausenden Arbeitern und Handwerkern.