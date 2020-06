Bilder zum Austrinken... für einen guten Zweck

Die neue, vierte Runde des Bewerbs " SAG`S MULTI!", in dem mehrsprachige Jugendliche ab der neunten Schulstufe mitmachen können ist eröffnet. Übergoerdnetes Thema in diesem Schuljahr: "Meine Zukunft - unsere Zukunft". Deine Rede musst du in einer anderen (Erst- oder Familiensprache UND auf Deutsch halten. anmelden kannst du dich ab sofort - bis spätestens 12. November.

Neu in diesem Schuljahr: Erstmals findet eine Regionalausscheidung, sozusagen ein Semifinale nach den Qualifikations- oder Vorrunden (meist in den Schulen) in Salzburg statt.

Infos im Link unten