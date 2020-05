Bilder-Puzzle_Hintergründe

Diegos Vater, ein Medizinstudent, kam zur Zeit der Militärdiktatur in Argentinien nach Österreich. Hier heiratete er eine Österreicherin, Diego ist aber in Argentinien geboren, lebt seit seiner Kindheit wieder in Österreich. Er studiert zur Zeit Kunst und Video in Wien.

Heute sagt Diego selbst: "Ich fühle mich weder wie das Eine, noch das Andere, also überall und nirgends dazugehörig." Erst vor kurzem wagte er selbst den Schritt, im Rahmen eines Auslandsjahres, seine argentinischen Verwandten zu besuchen, vor allem um herauszuarbeiten, wie er selbst in diese Situation passt und es ihm damit geht. Er komme mit seinen Verwandten dort gut zurecht, fühle sich aber hier in Österreich wohler, meint er.

In unserer künstlerischen Umsetzung sind die Umrisse der jeweiligen Ländergrenzen und die Farben der Landesflaggen Thema der Auseinandersetzung. Das Blau und der Stern für Argentinien und das Rot-Weiß-Rot und das Edelweiß für Österreich.