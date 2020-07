Bewegung: Jede Schulstunde ein paar Minuten

Und bewusst, so der Pädagoge, sollen diese bewegungs- und konzentrationsfördernden Übungen nicht in die Pause verlegt werden. „Zu respektvollem Umgang mit jungen Menschen gehöre auch, ihre Pausenzeiten zu akzeptieren und sie ihrer eigenen Gestaltungsfreiheit zu überlassen. Die Bewegung in der Stunde ist eine gewonnene Zeit. Dabei werden mehr als 2000 Botenstoffe ans Gehirn geschickt. Das ist nirgends aktiver als bei Bewegung."

Bei der Vorstellung von DVD und (Ausbildungsprogramm) wurde darüber aber nicht nur gesprochen. Wir Journalist_innen durften ein paar kleine Übungen – vorgemacht unter anderem von Stephan Eberharter, Michaela Dorfmeister und einigen Schüler_innen des Gyms wie Sofie Nikl, Matthias Müller und Nina Voit – auch gleich ausprobieren.

