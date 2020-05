Bauarbeiter/innen

An jedem Eck wird gebaut und wir können fast dabei zuschauen, wie die Häuser in die Höhe wachsen.

Baustellen sind faszinierend. So viele Werkzeuge, Aufgaben, Arbeiter. Zu schade, dass auf großen Schildern immer "Betreten verboten. Eltern haften für ihre Kinder" steht.

Im Wiener Kindermuseum Zoom können Kinder jetzt Hand anlegen und sich als Bauarbeiter versuchen. Und sie verstehen dort, warum die echten Baustellen für Kinder wirklich zu gefährlich sind.