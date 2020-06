Bärige Storys und schwarzer Bildschirm

Kürzlich startete ein neuer Kinder-TV-Sender. RiC (Immer Richtig Cool, via Satellit Infos unten) mit dem blauen Raben als Maskottchen spielt gewaltfreie Serien für Kids zwischen 3 und 13 – mehrmals am Tag wiederholt – ab. Begonnen wird mit der vor allem von Hunden bevölkerten Dog City, den verhaltensoriginellen Teenies in Neon Rider und der alten Detektivin in Prudence Petitpas. Im Oktober folgen Hardy Boys mit dem neugierigen Reporter Frank, Pocket Dragons (Drachen im Hosentaschenformat) und Die Robinsons, die auf der Schiffsüberfahrt ins chinesische Kanton auf einer Insel stranden. Sie kannst du über von uns verloste DVD schon jetzt anschauen, ebenso die mutigen Notfall-Helfer Rescue Heroes, die im Dezember auf RiC zu sehen sein werden.